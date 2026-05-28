LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Δεκατρείς νεκροί σε τροχαίο στην Κίνα

ΔΙΕΘΝΗ
28/05/2026 09:45
Δεκατρείς νεκροί σε τροχαίο στην Κίνα
AP Photo/Daniel Cole

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό λεωφορείο προσέκρουσε σε φορτηγό με ρυμουλκούμενο σήμερα το πρωί στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μίνι μπας με άδεια να μεταφέρει ως και εννέα επιβάτες, που όμως είχε επιβιβάσει 16, συγκρούστηκε με προπορευόμενο ημιρυμουλκούμενο σε οδό ταχείας κυκλοφορίας στη Νανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν, ανέφερε η τροχαία μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι τρεις επιβαίνοντες στο μικρό λεωφορείο τραυματίστηκαν.

Οι αρχές έστειλαν ομάδα επιτόπου για να «επιβλέψει τις έρευνες και τη διαχείριση της κατάστασης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης