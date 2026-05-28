Σε φυλάκιση 3,5 ετών καταδικάστηκε ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι

Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έκανε τακτικά ενέσεις κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Λος Άντζελες σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών.

Ο 61χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, που είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτήν την υπόθεση.

