Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα- Έπληξαν και βάση ελέγχου drones

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίποινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση, σε αυτές που αποτελούν τις πιο σοβαρές συγκρούσεις ανάμεσά τους αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου.

Τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, που κρίθηκε ότι «ήγειραν απειλή στα Στενά του Ορμούζ», καταστράφηκαν, είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι επλήγη «σταθμός ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς» από όπου υπήρχε κίνδυνος να εξαπολυθεί «πέμπτο».

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός», υποστήριξε η πηγή αυτή.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, περί τη 01:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας).

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας–ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Δεν ξεκαθάρισαν ποια, όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επιθέσεις «με εχθρικούς πυραύλους και drones».

Ακόμη, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά προς την κατεύθυνση τεσσάρων πλοίων που αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB. Η πηγή αυτή, που επικαλέστηκε ιρανό αξιωματικό, δεν ξεκαθάρισε ούτε τους τύπους, ούτε τις εθνικότητες των πλοίων.

Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακωχή, την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν μήνα και πλέον πολέμου, αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων με χιλιάδες νεκρούς, πάνω απ’ όλα στο Ιράν και στον Λίβανο.

Βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός θεωρητικά σε ισχύ από τη 17η Απριλίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, στην πόλη της Τύρου, στον νότο, μια ημέρα αφού διεμήνυσαν πως πλέον θεωρούν «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, από τα σύνορα ως τη νότια όχθη του ποταμού Ζαχράνι, κάπου 40 χιλιόμετρα από τη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος αποδεικνύονται δύσκολες, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν de facto κλειδωμένα από το Ιράν, κάτι που ανέβασε ξανά τις τιμές του μαύρου χρυσού και κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

Χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επέσεισε, για άλλη μια φορά, την απειλή να διατάξει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες.

Το Ιράν, υποστήριξε, «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία» αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει, «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι οπωσδήποτε «θα είμαστε» στο τέλος. Ή «θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά», απείλησε, σύμφωνα με το βίντεο μέρους του υπουργικού συμβουλίου του (από το ένατο λεπτό κ.ε.) που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αργού αναφοράς στις διεθνείς αγορές, κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια, αυτή του West Texas Intermediate (WTI) 1,75%, στα 90,23.

«Από το κακό στο χειρότερο»

Στο Ιράν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε εν μέρει έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες. Οι συνδέσεις ωστόσο έχουν διαλείψεις, η πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κομμένη, πολλοί ιστότοποι αποκλεισμένοι και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων δύσκολα προσπελάσιμες.

«Δεν είναι ευτυχία ή χαρά (σ.σ. αυτό που αισθάνεται), έχω απλά την αίσθηση ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπαχάρα, 32 ετών, διατροφολόγος στην Τεχεράνη.

«Αναρωτιόμαστε καθημερινά: ‘Θα γίνουν πυραυλικά πλήγματα απόψε;’», ανέφερε ο Αμίρ, μηχανικός λογισμικού, 27 ετών, που ζει επίσης στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το Ιράν ανέφερε χθες πως όδευε να οριστικοποιήσει συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων με τις ΗΠΑ, με την προτεραιότητα να δίνεται στον τερματισμό του πολέμου «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε μιλώντας για «μύθευμα» της άλλης πλευράς.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρωτόκολλο υπό διαπραγμάτευση περιέχει ιδίως τη δέσμευση των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας σε αντάλλαγμα για την αποκατάσταση της εμπορικής κίνησης στο στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα.

Χθες το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, φορέα που μόλις ίδρυσε η Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από το στενό.

Η Τεχεράνη επιδιώξει να εξασφαλίσει επίσης την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, με το μισό από το ποσό αυτό να τίθεται στη διάθεσή τους «μόλις ανακοινωθεί το πρωτόκολλο συμφωνίας», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες, μαζί με το πρόγραμμα ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που η Τεχεράνη θέλει να τεθεί στο τραπέζι σε δεύτερο χρόνο.

Η τύχη του αποθέματος κάπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία παραμένει αβέβαιη από τον περασμένο Ιούνιο. Η Ουάσιγκτον απαιτεί να της παραδοθεί ή να καταστραφεί κι ερίζει πως είναι στοιχείο-κλειδί της προσπάθειας του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως είχε ποτέ πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

