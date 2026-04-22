Ερντογάν σε Ρούτε: Η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την αναβίωση των ρώσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων



ΔΙΕΘΝΗ
22/04/2026 18:03
AP/Burhan Ozbilici

Η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την αναβίωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και για μια συνάντηση των ηγετών των δύο εμπόλεμων πλευρών, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κατά την συνάντηση τους στην Άγκυρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική προεδρία.

Στην ανακοίνωση της η τουρκική προεδρία προσθέτει ότι ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την διατλαντική συμμαχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης