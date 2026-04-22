Γερμανία: Ανάπτυξη μόλις 0,5% για το 2026 προβλέπει η κυβέρνηση, αναθεωρώντας την προηγούμενη πρόβλεψη του 1%

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναθεώρησε σήμερα σημαντικά επί τα χείρω την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη κατά το τρέχον και το προσεχές έτος, στη σκιά της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, όπως τις παρουσίασε πριν από λίγο η υπουργός Κατερίνα Ράιχε, το ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξηθεί φέτος μόνο κατά 0,5%, έναντι 1,0% που είχε προβλέψει η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες. «Η οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται φέτος παρεμποδίζεται για άλλη μια φορά από εξωτερικά γεωπολιτικά σοκ.

Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών. Αυτό ασκεί πίεση στα ιδιωτικά νοικοκυριά και αυξάνει το κόστος για τη γερμανική οικονομία», εξήγησε η κυρία Ράιχε. Στο ίδιο πλαίσιο, το ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2027 κατά 0,9%, όταν προηγουμένως είχε προβλεφθεί ανάπτυξη 1,3%, πρόσθεσε.

Αναθεωρημένες είναι οι εκτιμήσεις και για τον πληθωρισμό: οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν φέτος κατά 2,7% και το 2027 κατά 2,8%. Ο πληθωρισμός περιορίζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, των οποίων οι καταναλωτικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν μόνο κατά 0,4% το 2026 και κατά 0,5% το 2027. Σε κρίση παραμένει όμως και το εξωτερικό εμπόριο, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι οι εξαγωγές θα παραμείνουν φέτος στάσιμες και θα αυξηθούν κατά 1,3% το επόμενο έτος. Εκτός από τη γεωπολιτική κρίση, το μέγεθος επηρεάζεται και από τις αυξανόμενες δυσκολίες στο πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και από τη συνεχή μείωση της παραγωγικής ικανότητας.

Σύμφωνα με την κυρία Ράιχε, το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης στη Γερμανία οφείλεται κυρίως στην επέκταση των δημοσίων δαπανών, ιδίως στην άμυνα και στις υποδομές, με αξιοποίηση του «ειδικού ταμείου» και της αναστολής του «φρένου χρέους».

Από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν η παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί, στοιχείο το οποίο δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη Γερμανία, σχολίασε η υπουργός Οικονομίας και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και την αύξηση των τιμών. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας επηρεάζουν κατόπιν και τις τιμές άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, υπογράμμισε και τόνισε την ανάγκη για «γρήγορες και αποφασιστικές» διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Χωρίς αυτές, προειδοποίησε, «η χώρα μας δεν έχει τα θεμέλια για να εξασφαλίσει μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία», καθώς, όπως είπε, «οι αντιξοότητες έχουν ενταθεί».

Η ανεργία πάντως αναμένεται να παραμείνει στο υψηλό 6,3%, γεγονός το οποίο συνιστά, όπως ανέφερε η κυρία Ράιχε, διαρθρωτικό πρόβλημα, καθώς βραχυπρόθεσμα επιβραδύνει συνολικά την οικονομία – με λιγότερους εργαζόμενους, μειώνεται και το αναπτυξιακό δυναμικό, σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ