Αμερικανικά αντίποινα μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου από το Ιράν

Ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο, στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στο Ιράν, ως αντίποινα, για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, Aπάτσι.

Η Τεχεράνη απάντησε, χτυπώντας αμερικανικές βάσεις, μεταξύ αυτών και τον 5ο Στόλο των Αμερικανών, στο Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, επιμένει, ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.