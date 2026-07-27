Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία
Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα στη νότια Ευρώπη, η οποία δοκιμάζεται σκληρά από τις φλόγες.Συγκλονιστικές εικόνες από τη Γαλλία και μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα, την ώρα που η πύρινη λαίλαπα σαρώνει και τη νότια Ιταλία. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη συγκαλεί ο Μακρόν, στις πληγείσες περιοχές ο Πέδρο Σάντσεθ.
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