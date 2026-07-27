Δύο νεκροί και τέσσερεις τραυματίες από πυροβολισμούς στο Σιάτλ

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε την Κυριακή στο κέντρο του Σιάτλ, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές και τοπικά ΜΜΕ.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στον πασίγνωστο πύργο Space Needle, την ώρα που στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη το γαστρονομικό φεστιβάλ «Bite of Seattle». Αυτόπτης μάρτυρας και δημοσιογράφος των Seattle Times περιέγραψε ότι άκουσε αρχικά μεμονωμένους πυροβολισμούς και στη συνέχεια καταιγισμό πυρών.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε την ύπαρξη θυμάτων, ενώ η δήμαρχος της πόλης, Κέιτι Γουίλσον, ανακοίνωσε πως οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν ύποπτο, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς τους αστυνομικούς για την άμεση επέμβασή τους.

Από την πλευρά του, το ιατρικό κέντρο Χάρμπορβιου, μέσω της εκπροσώπου του Σούζαν Γκρεγκ, γνωστοποίησε ότι νοσηλεύονται τέσσερα άτομα: ένα παιδί, ένας 23χρονος, μια 39χρονη και μία ακόμη γυναίκα η οποία εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Η δήμαρχος του Σιάτλ, η Κέιτι Γουίλσον τόνισε πως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν ο δράστης έδρασε μόνος του ή αν υπήρχαν συνεργοί.