Αλβανία- δολοφονία τουρίστα: κρυβόταν σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου
Σε διεθνές θρίλερ εξελίσσεται η άγρια δολοφονία ενός νεαρού Πορτογάλου τουρίστα σε γνωστό beach bar στο Εξαμίλι της Αλβανίας.
Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε δώδεκα συλλήψεις, με τον βασικό ύποπτο όπως θα δείτε σε βίντεο, να εντοπίζεται από την αστυνομία, κρυμμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.
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