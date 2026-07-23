Νέο χτύπημα των Χούθι σε τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας

Η ένταση στη Μέση Ανατολή, επεκτείνεται ΚΑΙ στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθι της Υεμένης, να χτυπούν με drone και πυραύλους, δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας.

Απειλούν μάλιστα, να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, κλείνοντας, όπως δηλώνουν, την Ερυθρά Θάλασσα. Εν τω μεταξύ, τα χτυπήματα των Αμερικανών στο Ιράν, συνεχίζονται.