Ζάνυνθος: Ο πιλότος επέλεξε να σώσει το αεροσκάφος

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F16.

Ο πιλότος κατάφερε να βγει σώος πριν το αεροσκάφος τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται η αναγκαστική προσγείωση και οι προσπάθειες των πυροσβεστών να σβήσουν τη φωτιά.

Μας ενημερώνουν η Βικτωρία Δαράτου και ο Κώστας Σαρικάς.