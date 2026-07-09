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Ζάνυνθος: Ο πιλότος επέλεξε να σώσει το αεροσκάφος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/07/2026 20:43

Αναγκαστική προσγείωση  στο αεροδρόμιο της  Ζακύνθου   πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό  F16.

Ο πιλότος κατάφερε να  βγει σώος  πριν το αεροσκάφος  τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε  βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται η αναγκαστική προσγείωση και  οι προσπάθειες των πυροσβεστών να σβήσουν τη φωτιά.

Μας ενημερώνουν η Βικτωρία Δαράτου και ο Κώστας Σαρικάς.

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