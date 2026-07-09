Ζάνυνθος: Ο πιλότος επέλεξε να σώσει το αεροσκάφος
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F16.
Ο πιλότος κατάφερε να βγει σώος πριν το αεροσκάφος τυλιχθεί στις φλόγες.
Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται η αναγκαστική προσγείωση και οι προσπάθειες των πυροσβεστών να σβήσουν τη φωτιά.
Μας ενημερώνουν η Βικτωρία Δαράτου και ο Κώστας Σαρικάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις