Βίντεο:Αρνείται τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος. Κάνει λόγο για σκευωρία

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρεσης υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο ίδιος έχει υποβάλει μήνυση το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το άθλημα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων είναι ένας εκ των δύο μαρτύρων – κλειδί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για προσπάθεια σκευωρίας.

Αναφορικά δε με τα τηλεφωνικά μηνύματα που φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα προκειμένου να καταφανεί η προσπάθεια δωροδοκίας, πηγές αναφέρουν ότι ως προς τον Ευάγγελο Λιόλιο μοναδική αναφορά στο βάρος του κατηγορητήριο είναι ένα μήνυμα με το οποίο φέρεται να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί, κάτι που ούτως ή άλλως κατά την υπεράσπιση του θα γινόταν δημοσίως γνωστό λίγες μέρες αργότερα.

Αναφορικά με τα δύο πρόσωπα στις καταθέσεις των οποίων βασίστηκε εν μέρει η άσκηση ποινικής δίωξης πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία.

Τα 820.000 Ευρώ και ο διαιτητής

Η πλευρά του διαιτητή που αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή (23/11) το πρωί δηλώνει παντελής άρνηση των κατηγοριών υποστηρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που φέρονται ότι βρέθηκαν κατόπιν έρευνας στο σπίτι του.