Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από περιστατικά πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των κατά τόπους ανακριτικών υπηρεσιών, ήταν άμεση.

Στην Πουλακίδα Ναυπλιέων, συνελήφθη ημεδαπός για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 Αυγούστου. Σύμφωνα με την έρευνα, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια, όταν ο άνδρας προχώρησε σε καύση χαρτιών με χρήση γυμνής φλόγας μέσα σε μεταλλικό βαρέλι. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ.

Στο Πέραμα Αττικής, συνελήφθη ένας 58χρονος. Σύμφωνα με τις Αρχές, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής σε αυλή, κοντά σε βλάστηση, ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στον 58χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Τέλος, στην περιοχή Αμπελάκια, στον Ίμερο Ροδόπης, συνελήφθη σήμερα ένας 62χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά ξεκίνησε ενώ πραγματοποιούσε εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα και στη συνέχεια έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.