Καρέ-καρέ η κλοπή ψαριών από ιχθυοκαλλιέργεια στη Σούδα

Βίντεο-ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τις κινήσεις των δύο ανδρών που κατηγορούνται ότι έκλεβαν αλιεύματα από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας, λίγο πριν επέμβει το Λιμενικό.

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας φαίνονται οι δύο άνδρες στις εγκαταστάσεις και, μόλις αντιλαμβάνονται την προσέγγιση των λιμενικών, επιβιβάζονται σε μηχανοκίνητο σκάφος και απομακρύνονται. Πίσω τους άφησαν δεύτερο βοηθητικό σκάφος, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν βρεγμένα δίχτυα με ψάρια και σακούλες με πάγο.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 27 ετών, εντοπίστηκαν αργότερα στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, την ώρα που επιχειρούσαν να ανελκύσουν το σκάφος τους. Ο 33χρονος φέρεται να βούτηξε στη θάλασσα προσπαθώντας αρχικά να διαφύγει, ωστόσο τελικά συνελήφθη.

Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για τη χρήση των ίδιων σκαφών και σε δύο προηγούμενες κλοπές από τις εγκαταστάσεις.

Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων ξεπερνά τις 10.600 ευρώ.