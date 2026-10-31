Χάρις Αλεξίου: Η ζωή της γίνεται βιβλίο με τίτλο «Απολυτήριο»

Μια ξεχωριστή διαδρομή ζωής, γεμάτη μουσική, μνήμες, συγκινήσεις και σημαντικές στιγμές, ετοιμάζεται να αποτυπωθεί στις σελίδες ενός βιβλίου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου αποφάσισε να αφηγηθεί την προσωπική και καλλιτεχνική της πορεία μέσα από την αυτοβιογραφία της, με τίτλο «Απολυτήριο», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Δεκεμβρίου 2026 από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Από τα παιδικά της χρόνια στη Θήβα μέχρι τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και τη μετέπειτα καταξίωσή της στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού, η Χάρις Αλεξίου ξετυλίγει το νήμα της ζωής της και μοιράζεται στιγμές που σημάδεψαν την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή.

Το «Απολυτήριο» αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό που έχει αγαπήσει τη φωνή και τα τραγούδια της, καθώς υπόσχεται μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή μιας από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού.

Μια εξομολόγηση ζωής από τη γυναίκα που άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.