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Σφακιά: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο “Λουτρό”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/10/2026 22:32
Σφακιά: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο “Λουτρό”
INTIME

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κοντά στην θαλάσσια περιοχή “Λουτρό” στα Σφακιά της Κρήτης σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη από στελέχη του Λιμενικού σώματος που έσπευσαν στο σημείο με περιπολικό σκάφος. Συγκεκριμένα βρισκόταν σε βραχώδες σημείο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το “Λουτρό”.

Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Σφακίων, ενώ τα στοιχεία του παραμένουν άγνωστα. Έχει διαταχθεί  η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και η λήψη βιολογικού υλικού (D.N.A.) στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, καθώς και δακτυλικών αποτυπωμάτων στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Χανίων.

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