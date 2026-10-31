Σφακιά: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο “Λουτρό”

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κοντά στην θαλάσσια περιοχή “Λουτρό” στα Σφακιά της Κρήτης σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη από στελέχη του Λιμενικού σώματος που έσπευσαν στο σημείο με περιπολικό σκάφος. Συγκεκριμένα βρισκόταν σε βραχώδες σημείο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το “Λουτρό”.

Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Σφακίων, ενώ τα στοιχεία του παραμένουν άγνωστα. Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και η λήψη βιολογικού υλικού (D.N.A.) στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, καθώς και δακτυλικών αποτυπωμάτων στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Χανίων.