Κρήτη: Συνολικά 92 μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα

Η Κρήτη ασφυκτιά από τις συνεχείς ροές μεταναστών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό μόνο σήμερα εντοπίστηκαν 92 μετανάστες. Συγκεκριμένα το πρωί, εντοπίστηκαν στην παραλία στην περιοχή “ψαρή φοράδα”, 43 αλλοδαποί.

Το μεσημέρι ακόμη 49 μετανάστες εντοπίστηκαν από το λιμενικό στην παραλία “παλαιομάντρα” του οικισμού “Πλατιά Περάματα”.

Όλοιτους οδηγήθηκαν με την βοήθεια του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η προανάκριση για τα περιστατικά διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ κατασχέθηκαν δύο εξωλέμβιες μηχανές.