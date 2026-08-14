Χαλκιδική: Άνδρας συγκινεί με μήνυμα στη γυναίκα του όσο τον περικυκλώνουν οι φλόγες

Ένα άκρως συγκινητικό βίντεο έστειλε άνδρας στη γυναίκα του όσο τον περικύκλωνε η φωτιά που ξέσπασε εχτές στην Χαλκιδική.

Ο άνδρας με δάκρυα στα μάτια φαίνεται να προσπαθεί να διακρίνει διέξοδο από τη φωτιά που πλησιάζει. Τότε στο βίντεο μιλώντας στη γυναίκα του, λέει πως την αγαπάει και να το ξέρει σε περίπτωση που βρεθεί ο ίδιος σε κίνδυνο από τη φωτιά που βρίσκεται πολύ κοντά και απειλεί.