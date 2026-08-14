Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα κοντά στην είσοδο της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Πρέβεζας– Ακτίου, στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν 4 οχήματα, εκ των οποίων το ένα φορτηγό και τα τρία αυτοκίνητα.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγω για τρεις τραυματίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο ρεύμα προς Πρέβεζα σημειώνονται καθυστερήσεις λόγω του περιστατικού.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.

Πηγη Φωτογραφία/PrevezaToday.gr