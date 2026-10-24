Μειωμένη αγοραστική δύναμη- «Μετρημένοι» οι καταναλωτές

Αυξημένες είναι οι τιμές στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να δυσκολεύονται να προμηθευτούν φρούτα και λαχανικά περιορίζοντας μάλιστα τις αγορές τους, στα απολύτως απαραίτητα.

Παραγωγοί περιγράφουν μια δύσκολη καθημερινότητα, με το κόστος παραγωγής και μεταφοράς να αυξάνεται και τα διαθέσιμα χρήματα των νοικοκυριών να μην επαρκούν. Να δούμε τι κατέγραψε η έρευνα του Alpha.