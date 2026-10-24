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ALPHA NEWS

Μειωμένη αγοραστική δύναμη- «Μετρημένοι» οι καταναλωτές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/10/2026 21:22

Αυξημένες είναι οι τιμές στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να δυσκολεύονται να προμηθευτούν φρούτα και λαχανικά περιορίζοντας μάλιστα τις αγορές τους, στα απολύτως απαραίτητα.

Παραγωγοί περιγράφουν μια δύσκολη καθημερινότητα, με το κόστος παραγωγής και μεταφοράς να αυξάνεται και τα διαθέσιμα χρήματα των νοικοκυριών να μην επαρκούν. Να δούμε τι κατέγραψε η έρευνα του Alpha.

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