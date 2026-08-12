Χάιδεψε για πρώτη φορά σκύλο στα 88 της χρόνια
Χάιδεψε για πρώτη φορά σκύλο στα 88 της χρόνια…
Ο λόγος για την κυρία Καλλιόπη, που την ώρα της χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά είχε στο πλευρό της τον Ντύλαν. Τον σκύλο θεραπείας.
Η γυναίκα ξεπέρασε το φόβο της και χάιδεψε τον σκύλο, χαρίζοντας ταυτόχρονα κι ένα χαμόγελο στον χειριστή του.
Τον διοικητή του νοσοκομείου, Σαράντο Ευσταθόπουλο.
Το βίντεο ανηρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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