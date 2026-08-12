Χάιδεψε για πρώτη φορά σκύλο στα 88 της χρόνια…

Ο λόγος για την κυρία Καλλιόπη, που την ώρα της χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά είχε στο πλευρό της τον Ντύλαν. Τον σκύλο θεραπείας.

Η γυναίκα ξεπέρασε το φόβο της και χάιδεψε τον σκύλο, χαρίζοντας ταυτόχρονα κι ένα χαμόγελο στον χειριστή του.

Τον διοικητή του νοσοκομείου, Σαράντο Ευσταθόπουλο.

Το βίντεο ανηρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.