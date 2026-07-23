Βρέθηκε νεκρή απο μαχαίρι

Ανάστατη είναι η κοινωνία της Σύρου με την είδηση του θανάτου μιας νεαρής γυναίκας, η οποία όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο. Η σορός της γυναίκας βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού με τραύμα απο μαχαίρι στην πλάτη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προσαχθεί ένας άνδρας 41ετών ο οποίος σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στις αρχές η γυναίκα πήγε στο σπίτι τους έχοντας μαζί της ένα μαχαίρι , ξεκίνησε ένας έντονος διαπληκτισμός και τότε εκείνος φέρεται να την τραυμάτισε θανάσιμα στην πλάτη με ένα άλλο μαχαίρι . Επίσημες ανακοινώσεις και περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές αναμένονται σε λίγο .