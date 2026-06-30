Βρέφος λιποθύμισε στην κολυμπήθρα

Πανικός επικράτησε σε βάπτιση όταν μωρό έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια τη βάπτισής του, στο Βόλο την Κυριακή. Το βρέφος ήταν ανήσυχο από την αρχή του μυστηρίου και λιποθύμισε όσο το κρατούσε ο ιερέας στην κολυμπήθρα. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά όταν έφτασε στην εκκλησία το παιδάκι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το μυστήριο συνεχίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες παρουσία των γιατρών.