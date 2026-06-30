Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι τουρίστριας.

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 52χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία μετά απο πτώση βράχου στο κεφάλι της, στο Νυδρί Λευκάδας εχθές το μεσημέρι. Η γυναίκα βρισκόταν στους καταρράκτες Νυδρίου όταν βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της τραυματίζοντας την. Η 52χρονη μεταφέρθηκε κατευθείαν στο Νοσοκομείο Λευκάδας όπου και διασωληνώθηκε και απο εκεί διακομίσθηκε στο ΚΑΤ Αθηνών .