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Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι τουρίστριας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/06/2026 12:19
Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι τουρίστριας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ILEFKADA.GR

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 52χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία μετά απο πτώση βράχου στο κεφάλι της, στο Νυδρί Λευκάδας εχθές το μεσημέρι. Η γυναίκα βρισκόταν στους καταρράκτες Νυδρίου όταν βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της τραυματίζοντας την. Η 52χρονη μεταφέρθηκε κατευθείαν στο Νοσοκομείο Λευκάδας όπου και διασωληνώθηκε και απο εκεί διακομίσθηκε στο ΚΑΤ Αθηνών .

 

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