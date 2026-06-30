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Εικόνες ντροπής σε εκκλησάκι στην Κρήτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/06/2026 12:22

Οργή και θλίψη προκαλούν εικόνες που έρχονται από το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού που βρίσκεται στη ψηλότερη κορυφή της Κρήτης.

Το ιστορικό εκκλησάκι που βρίσκεται σε ύψος 2.456 μέτρα, έχει μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδότοπο.

Πλαστικά μπουκάλι, κουτιά σακούλες βρίσκονται διάσπαρτα ενώ πεταμένα βρίσκονται χριστιανικά σύμβολα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Πριναράκη στο Facebook, ανέδειξε ένα πρόβλημα που , όπως φαίνεται, κρατάει χρόνια.

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