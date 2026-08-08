«Βουλιάζει» ο Μπάλος – Σκέψεις για «ηλεκτρονικό εισιτήριο»
Μεγάλος συνωστισμός επικρατεί στην παραλία του Μπάλου στα Χανιά, με τον δήμο να εξετάζει, από του χρόνου, τη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού για να ελέγξουν την κατάσταση.
Στο κεντρικό δελτίο ο Κωνσταντίνος Κουκουράκης Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος στον Δήμο Κισσάμου.
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