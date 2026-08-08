Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια

Δύο συλλήψεις στην Κορινθία και μία στη Λέσβο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή σε Λέσβο και Κορινθία.

Στη Στύψη Λέσβου, συνελήφθη ένας 23χρονος ημεδαπός από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:49, έπειτα από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 270 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα και απορρίμματα, ενώ στον 23χρονο επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κορινθία

Στη θέση «Λάκκα», στην Τοπική Κοινότητα Στεφανίου του Δήμου Κορινθίων, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό φωτοβολταϊκού πάρκου. Η παρουσία χαμηλής βλάστησης σε όλη την επιφάνεια του πάρκου συνέβαλε στην επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενη δασική έκταση όπου έκαψε περίπου 500 στρέμματα δασικής έκτασης.