Νέο 112 για Προσήλι και Πόρτο Γερμενό

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε η Πολιτική Προστασία το απόγευμα της Παρασκευής για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική.

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στο Προσήλι και στο Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή. Η οδηγία προβλέπει μετακίνηση μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Προσήλι και στο Πόρτο Γερμενό, ακολουθήστε άμεσα τις επίσημες οδηγίες εκκένωσης του 112 και απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν, χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των Αρχών και να διευκολύνουν το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.