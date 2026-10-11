Βίντεο:Η στιγμή της διάσωσης της γυναίκας που είχε πέσει στην Θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου

Έχοντας περάσει ένα σωσίβιο γύρω από το λαιμό της το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού σκάφους εντοπίζουν την γυναίκα που είχε πέσει από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε αρχικά ανατρεπόμενος φανός κυκλικού σωσιβίου, ενώ τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν την γυναίκα τις πρώτες πρωινές έχοντας τις αισθήσεις της, εντός του σωσιβίου, από το φορτηγό πλοίο «MSC ROSSELLA III» σημαίας Μαδέρας που συμμετείχε στις έρευνες.

Στη συνέχεια, η 44χρονη περισυνελλέγη από το Ναυαγοσωστικό σκάφος, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» για ιατρική παρακολούθηση και διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κατακόλου.