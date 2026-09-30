Βίντεο:Επιχείρηση μεταφοράς βρέφους 14 μηνών για ιατρική βοήθεια

Επιχείρηση μεταφοράς ενός βρέφους 14 μηνών από τους Λειψούς στην Λέρο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα μετέφερε το πλήρωμα του ΠΛΣ 1113, του πλωτού ασθενοφόρου των Λειψών.

Το πλήρωμα έσπευσε στην Πάτμο, παρέλαβε το βρέφος, το οποίο είχε καταπιεί IQOS, και μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες το μετέφερε με ασφάλεια στη Λέρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη του σπουδαίου έργου που επιτελούν καθημερινά οι άνθρωποι που υπηρετούν στα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, επιχειρώντας πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες, με απαιτητικές μετακινήσεις και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό.

Σήμερα, όμως, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζονται συγχαρητήρια στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Στους κυβερνήτες, στα πληρώματα και σε όλο το προσωπικό του ΠΛΣ 1113 που έφεραν εις πέρας αυτή την αποστολή.

Ένα παιδί τονίζει ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης μεταφέρθηκε έγκαιρα και με ασφάλεια. Και πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται άνθρωποι που κάθε μέρα βρίσκονται στη θάλασσα για να προστατεύσουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.