Ψηφιακό μπλόκο στους έφηβους- Απαγορευτικό και στην Ελλάδα

Από την Πρωτοχρονιά του 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση της πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά έως 15 ετών, όπως αποφασίστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία για τις ώρες που περνούν στο διαδίκτυο τα παιδιά εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας προκαλούν σοβαρό προβληματισμό.