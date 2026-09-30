Νίκος Αλιάγας: Παρακολουθεί από κοντά τη ζωή και την πορεία μοναχών

Μια ιδιαίτερη σχέση που κρατά εδώ και δύο δεκαετίες αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Νίκος Αλιάγας, μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagam.Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη βαθιά φιλία, την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία αγάπη που τον συνδέουν εδώ και 20 χρόνια με τις μοναχές της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, κοντά στη Ναύπακτο.

Όπως εξομολογείται στην ανάρτησή του, όλα αυτά τα χρόνια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τη ζωή και την πορεία των μοναχών, οι οποίες έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην πίστη, αλλά και στην έμπρακτη προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

«Είκοσι χρόνια που τις βλέπω να αφιερώνουν τη ζωή τους στην πίστη, αλλά και στον συνάνθρωπο, με διακριτικότητα, προσφορά και αγάπη», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Αλιάγας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αθόρυβη προσφορά τους, μακριά από τη δημοσιότητα και τον θόρυβο της εποχής, σημειώνοντας πως υπηρετούν με ηρεμία και αφοσίωση τον δρόμο που επέλεξαν.

Για τον ίδιο, η παρουσία τους αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανιδιοτελούς προσφοράς. Όπως σημειώνει, το να προσφέρει κανείς «με όλη την ψυχή του» αποτελεί έναν από τους ομορφότερους τρόπους να τιμά το μυστήριο της ύπαρξης.

Η ανάρτηση του Νίκου Αλιάγα φέρνει έτσι στο φως μια άγνωστη μέχρι σήμερα πλευρά της προσωπικής του διαδρομής: έναν δεσμό είκοσι ετών που έχει στον πυρήνα του την πίστη, την εμπιστοσύνη, τη διακριτικότητα, την προσφορά και, πάνω απ’ όλα, την ανθρώπινη επαφή.