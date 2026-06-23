Αγρίνιο: Τέσσερις στη “φάκα” για ναρκωτικά

Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις των εμπλεκομένων, συγκεντρώνοντας στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του τρόπου δράσης τους. Σύμφωνα με την προανάκριση, τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαφορετικές κατοικίες ως προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, επιδιώκοντας να δυσκολέψουν τον εντοπισμό των ναρκωτικών και τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Το νήμα της υπόθεσης οδήγησε τελικά σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως κρυψώνα. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικές ποσότητες ουσιών, μεταξύ των οποίων 774 γραμμάρια κοκαΐνης, 653 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 327 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν επίσης ζυγαριά ακριβείας με ίχνη ναρκωτικών, υλικά συσκευασίας, μαχαίρια, αεροβόλο πιστόλι, αεροβόλο περίστροφο και συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης τύπου taser.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή ενός εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν επιπλέον μικροποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 1.150 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και κλειδιά που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης της ομάδας και τυχόν διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.