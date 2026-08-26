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Τριάντα γύπες για πρώτες βοήθειες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/08/2026 21:09
Τριάντα γύπες για πρώτες βοήθειες
Πηγή: ANIMA

Κάθε μέρα, σχεδόν, από ένα μέχρι και πέντε Κρητικά γυπάκια ταλαιπωρημένα και αφυδατωμένα φτάνουν στην ΑΝΙΜΑ.

ΓΥΠΑΣ ΧΑΝΙΑ ΑΝΙΜΑ
Πηγή: ANIMA

Μετά την εντατική νοσηλεία μεταφέρονται στον εξωτερικό κλωβό, όπου τρώνε  και πίνουν για ένα εξάμηνο τουλάχιστον και μετά επιστρέφουν στη φύση. Πάνω από 30 έχουν έλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και  το Δασαρχειο Χανίων.

Γύπας
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ΓΥΠΑΣ ΧΑΝΙΑ ΑΝΙΜΑ
Πηγή: ANIMA

Τα μέλη της ΑΝΙΜΑ τονίζουν ότι  κάθε προσφορά μετατρέπεται σε φροντίδα, περίθαλψη και μια δεύτερη ευκαιρία για την άγρια ζωή.

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