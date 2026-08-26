Τριάντα γύπες για πρώτες βοήθειες

Κάθε μέρα, σχεδόν, από ένα μέχρι και πέντε Κρητικά γυπάκια ταλαιπωρημένα και αφυδατωμένα φτάνουν στην ΑΝΙΜΑ.

Πηγή: ANIMA

Μετά την εντατική νοσηλεία μεταφέρονται στον εξωτερικό κλωβό, όπου τρώνε και πίνουν για ένα εξάμηνο τουλάχιστον και μετά επιστρέφουν στη φύση. Πάνω από 30 έχουν έλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Δασαρχειο Χανίων.

Πηγή: ANIMA

Τα μέλη της ΑΝΙΜΑ τονίζουν ότι κάθε προσφορά μετατρέπεται σε φροντίδα, περίθαλψη και μια δεύτερη ευκαιρία για την άγρια ζωή.