Φωτιά- φυλακές Διαβατών: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο
Φωτιά ξέσπασε, χθες το απόγευμα (18/8/2026), σε κελί των φυλακών στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα, τρεις κρατούμενοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».
Η φωτιά, προκλήθηκε σε στρώμα κελιού, με αποτέλεσμα, ένας αλλοδαπός και δυο ημεδαποί κρατούμενοι, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, με αναπνευστικά προβλήματα.
Η Εξωτερική φρουρά των φυλακών, αστυνομικοί και πυροσβέστες, κατέβαλλαν προσπάθειες για την κατάσβεσή της φωτιάς.
Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση.
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