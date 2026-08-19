LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

16:45
ALPHA NEWS

Φωτιά- φυλακές Διαβατών: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/08/2026 15:24
Φωτιά- φυλακές Διαβατών: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΙΝΤΙΜΕ

Φωτιά ξέσπασε, χθες το απόγευμα (18/8/2026), σε κελί των φυλακών στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα, τρεις κρατούμενοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Η φωτιά, προκλήθηκε σε στρώμα κελιού, με αποτέλεσμα, ένας αλλοδαπός και δυο ημεδαποί κρατούμενοι, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, με αναπνευστικά προβλήματα.

Η Εξωτερική φρουρά των φυλακών, αστυνομικοί και πυροσβέστες, κατέβαλλαν προσπάθειες για την κατάσβεσή της φωτιάς.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης