Φωτιά- φυλακές Διαβατών: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο

Φωτιά ξέσπασε, χθες το απόγευμα (18/8/2026), σε κελί των φυλακών στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα, τρεις κρατούμενοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Η φωτιά, προκλήθηκε σε στρώμα κελιού, με αποτέλεσμα, ένας αλλοδαπός και δυο ημεδαποί κρατούμενοι, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, με αναπνευστικά προβλήματα.

Η Εξωτερική φρουρά των φυλακών, αστυνομικοί και πυροσβέστες, κατέβαλλαν προσπάθειες για την κατάσβεσή της φωτιάς.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση.