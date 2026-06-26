Βίντεο: Νταλίκα με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ιόνια Οδό

Νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες, εχθές το βράδυ, στην Ιόνια Οδό, ενώ κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα, με προορισμό τη Ρουμανία.

Ο οδηγός του φορτηγού, υπήκοος Ρουμανίας, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι το όχημα είχε τυλιχθεί στις φλόγες και κατάφερε να το ακινητοποιήσει στην άκρη του δρόμου.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή και να γίνονται ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από το Αγρίνιο, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ η Τροχαία ρύθμισε την κυκλοφορία ώστε να διεξάγεται με ασφάλεια.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή βίντεο: AgrinioSite.gr