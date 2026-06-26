Εξαρθρώθηκε συμμορία- Διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής

Εξαρθρώθηκε, μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συμμορία, η οποία διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής.

Τις απογευματινές ώρες της περασμένης Τρίτης (23 Ιουνίου 2026), μετά από επιχείρηση, οι αστυνομικοί, συνέλαβαν σε Πόρτο Ράφτη και Χαλάνδρι, δυο άνδρες 38 και 45 ετών.

Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, μέλη της οποίας, διακινούσαν ναρκωτικά με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Από την προανάκριση, προέκυψε οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, με διακριτούς και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών.

Υπήρχε ιεραρχημένη δομή, και αρχηγός ήταν ο 38χρονος, ο οποίος ρόλος του ήταν η προμήθεια ναρκωτικών από το συνεργό- προμηθευτή τους, και τη διανομή τους στα λοιπά μέλη, αλλά και την είσπραξη των εσόδων από την δράση τους.

Μετά από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 222,5 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

– 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– μικροποσότητα κοκαΐνης και

– το χρηματικό ποσό των 7.470 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλο το οποίο χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.