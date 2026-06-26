Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού

Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, ορκίστηκαν σήμερα στη Λαμία.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ), παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού Αντιστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου, των τοπικών αρχών και καθώς και πολλών συγγενών.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος κ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος.

Παρόντες στην τελετή ήταν οι Βουλευτές Ιωάννης Οικονόμου και Γεώργιος Κοτρωνιάς, ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλίας Σανιδάς, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, καθώς και οικογένειες και φίλοι των νεοσύλλεκτων οπλιτών.

Ο κ. Δαβάκης τόνισε στο χαιρετισμό του: «Η σημερινή ημέρα φέρει έναν βαθύ, ιστορικό συμβολισμό. Για πρώτη φορά, Ελληνίδες, επιλέγοντας εθελοντικά τον δρόμο της στρατιωτικής θητείας, στέκονται δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, δίνοντας τον ίδιο ιερό όρκο πίστης στην Πατρίδα. Εδώ, στο ιστορικό Στρατόπεδο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ στη Λαμία, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο βήμα. Από σήμερα, περνούν στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες του σύγχρονου μαχητή. Σας συγχαίρω όλες και όλους για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, σας καλωσορίζω στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της θητείας σας».