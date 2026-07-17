Στο «κόκκινο» η έξοδος

Με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από την Αττική, καθώς χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό την περιφέρεια, εκμεταλλευόμενοι το Σαββατοκύριακο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, όπου οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Χαϊδαρίου και εκτείνονται έως τον Ασπρόπυργο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Σχιστού, ενώ μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί στα διόδια Ελευσίνας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νέα Πέραμο.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην άνοδο του Κηφισού, όπου οι καθυστερήσεις αρχίζουν λίγο μετά τον Ρέντη και κορυφώνονται στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα στοιχεία της Τροχαίας αποτυπώνουν τη μαζική έξοδο των εκδρομέων. Από τις 6:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, συνολικά 61.176 οχήματα πέρασαν από τα δύο βασικά εθνικά δίκτυα, εκ των οποίων 36.800 κινήθηκαν μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και 24.376 μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να ενημερώνονται για την κυκλοφορία πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους.