Αλέξης Κουβέλης:Eίδα να λείπουν οι μισοί σωλήνες χαλκού.Πάλι καλά να λέω που είμαστε ζωντανοί

Το θυμάμαι θολά. Ξύπνησα σε ένα σπίτι παγωμένο, τα μάτια της κουζίνας δε δούλευαν. Τι να είχε συμβεί; Πιάνω τα καλοριφέρ παγωμένα. Ο θερμοστάτης εκτός λειτουργίας. Ούτε που μου πήγε το μυαλό κι ας με είχαν ξανακλέψει: κατέβηκα στο ισόγειο να δω μήπως “κάτι με το αέριο”… Έκπληκτος τότε( και έντρομος σήμερα…) είδα να λείπουν οι μισοί σωλήνες χαλκού του φυσικού αερίου. Είχαν έρθει στην αυλή τη νύχτα, με τα καλοριφέρ και το αέριο να δουλεύουν και ξήλωναν τις σωληνώσεις, ενώ πέντε άνθρωποι ήμασταν μέσα στα 2 διαμερίσματα. Κι ο ένας δεν κοιμόταν.

Έκοψαν τους σωλήνες ενω λειτουργούσε !!!! το αέριο

Αλλά αυτοί εκεί, στην κλεψιά. Απόρησα πως δεν έγινε κάποιο ατύχημα, δυστύχημα. “Ξέρουν, ξέρουν που κόβουν” μου είπαν “καθησυχαστικά” γείτονες και Αρχές, μαζί με την προειδοποίηση “βάλε κάμερες παντού γιατί θα ‘ρθουν να πάρουν ό,τι έχουν αφήσει”. Μου είχαν ξανακλέψει όλους τους χαλκοσωλήνες του αερίου όταν το σπίτι ήταν γιαπί. Η δεύτερη κλεψιά όμως στα μάτια μου ήταν διαφορετική, επικίνδυνη κι ας με καθησύχαζαν όλοι. Το αν “ξέρουν” ή δεν ξέρουν τελικά αυτοί, το μάθαμε (επίσης όλοι), σήμερα το πρωί, με το “Θησείο”. Κι ίσως μετά την τραγωδία θυμηθούν ξαφνικά κι οι Αρχές να συγκρουστούν με τη “μαφία του χαλκού”. Πηγαίνοντας για έρευνα όχι στους μικροκλέφτες και τους Ρομά. Αλλά κατευθείαν στους κλεπταποδόχους. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν κατάλαβε αυτός που τις αγόρασε τις δικές μου σωληνώσεις, ότι είναι κλεμμένες. Δύο φορές, σωληνώσεις χαλκού αξίας 3.000 €, την πρώτη αχρησιμοποίητες, τη δεύτερη να “στάζουν” αέριο. Αλλά μετά τα σημερινά θα μου πείτε πάλι καλά να λέω που είμαστε ζωντανοί... Κι οι Αρχές, όταν θα προσγειωθούν από τα σύννεφα που πέφτουν μετά το “Θησείο”, θα ενεργήσουν.

Αλέξης Κουβέλης