Δικηγόρος και εθελοντής πυροσβέστης έσωσε 40χρονη από πνιγμό με τη λαβή Heimlich

Δραματικές στιγμές σε ταβέρνα.

Ο Φώτης Χατζηφώτης περιγράφει στον ALPHA πώς κατάφερε να βοηθήσει τη γυναίκα που δεν μπορούσε να αναπνεύσει

Μια έξοδος για φαγητό στην Τζια λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία, όταν μία 40χρονη Ελληνίδα άρχισε ξαφνικά να πνίγεται την ώρα που βρισκόταν σε ταβέρνα μαζί με την παρέα της.

Στο διπλανό τραπέζι βρισκόταν ο δικηγόρος και εθελοντής πυροσβέστης Φώτης Χατζηφώτης, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα και έσπευσε να τη βοηθήσει.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, το περιστατικό συνέβη στην ταβέρνα «Πέρασμα». Ξαφνικά άκουσε έντονους συριγμούς και είδε τη γυναίκα πανικόβλητη να πιάνει τον λαιμό της και να χάνει την ισορροπία της.

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν μπορούσε ούτε να βήξει, τον έκανε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Χωρίς δεύτερη σκέψη σηκώθηκε, την πλησίασε από πίσω και εφάρμοσε τη λαβή Heimlich.

Η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα. Ούτε η δεύτερη. Στην τρίτη προσπάθεια, όπως περιγράφει, η γυναίκα άρχισε να αντιδρά, να αναπνέει και σταδιακά να συνέρχεται.

Η ένταση μέσα στην ταβέρνα έδωσε τότε τη θέση της στην ανακούφιση, με την οικογένεια της 40χρονης, τους θαμώνες και τους ανθρώπους του καταστήματος να παρακολουθούν με αγωνία όσα εκτυλίσσονταν.

Για τον ίδιο, η στιγμή αυτή ήταν από τις πιο δυνατές που έχει ζήσει.

«Είδα τα μάτια της, της οικογένειάς της, των θαμώνων της ταβέρνας και του ταβερνιάρη. Όπως και της συζύγου μου. Ήταν από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μας», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ο Φώτης Χατζηφώνης μιλά στον ALPHA και περιγράφει καρέ-καρέ τις κρίσιμες στιγμές, από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να αναπνεύσει έως τη στιγμή που άρχισε και πάλι να συνέρχεται.