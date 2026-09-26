Σίσες: Ανατράπηκε νταλίκα με ζώα στον ΒΟΑΚ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Σισών, στην Κρήτη, όταν νταλίκα που μετέφερε ζώα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε στην Εθνική Οδό.

Το ατύχημα συνέβη μετά τον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μετά την ανατροπή του βαρέος οχήματος, ζώα βρέθηκαν στο οδόστρωμα, ενώ κάποια από αυτά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκαν.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, καθώς η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη τόσο λόγω του μεγάλου οχήματος που είχε ανατραπεί όσο και λόγω των ζώων που βρίσκονταν πάνω και γύρω από τον δρόμο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία, ενώ χρειάστηκε να ζητηθούν ενισχύσεις για τη ρύθμιση της κίνησης και την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Παράλληλα, ξεκίνησε επιχείρηση για την απομάκρυνση της νταλίκας και τον καθαρισμό του οδοστρώματος, προκειμένου ο δρόμος να δοθεί ξανά κανονικά στην κυκλοφορία.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: neakriti.gr