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Βίντεο: Αγρότες σε “μπλόκο” στην γέφυρα της Χαλκίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/11/2026 17:30
Βίντεο: Αγρότες σε “μπλόκο” στην γέφυρα της Χαλκίδας
PHOTO/ INTIME

Έκλεισε η γέφυρα της Χαλκίδας

Την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, έκλεισαν αγρότες και φορείς της Εύβοιας, στο πλαίσιο του πανευβοϊακού συλαλλητηρίου για την ακρίβεια.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι, η αύξηση των μισθών.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με αυτοκινητοπομπή και λεωφορεία προς το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Χαλκίδα.

Πηγή βίντεο: Facebook Evima.gr

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