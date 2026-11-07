Βίντεο: Αγρότες σε “μπλόκο” στην γέφυρα της Χαλκίδας
Έκλεισε η γέφυρα της Χαλκίδας
Την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, έκλεισαν αγρότες και φορείς της Εύβοιας, στο πλαίσιο του πανευβοϊακού συλαλλητηρίου για την ακρίβεια.
Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι, η αύξηση των μισθών.
Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με αυτοκινητοπομπή και λεωφορεία προς το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Χαλκίδα.
Πηγή βίντεο: Facebook Evima.gr
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