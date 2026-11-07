Αιγάλεω: Έρευνα της αστυνομίας για εμπλεκόμενο όχημα σε τροχαίο

Έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες

Έρευνα σχετικά με τροχαίο με μοτοσικλέτα, που σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου στο Αιγάλεω πραγματοποιούν οι αστυνομικοί, καθώς προέκυψε πως εμπλέκεται και ένα αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στην Λεωφόρο Αθηνών, όταν μία μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει την ζωή του.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση για το συμβάν, διαπιστώθηκε πιθανή εμπλοκή αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα ασημί αυτοκίνητο με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2005 έως και το 2009. Μάλιστα, το εν λόγω όχημα φέρει απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου.

Οι αρχές παρακαλούν τυχόντες αυτόπτες μάρτυρες στο συμβάν να επικοινωνήσουν το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 2105788600 και 2105715868.