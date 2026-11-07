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Νάξος: Μικρά λαφιατάκια γεννήθηκαν σε σπίτι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/11/2026 17:06
Νάξος: Μικρά λαφιατάκια γεννήθηκαν σε σπίτι
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK Naxos island wildlife protection

Στο Φιλότι Νάξου, σε ένα σπίτι γεννήθηκαν τέσσερα μικρά λαφιατάκια. Η ένοικος του σπιτιού, δεν αντέδρασε άσχημα και προκατειλημμενα μόλις τα εντόπισε. Αντίθετα, κάλεσε την προστασία Άγριας ζωής του νησιού Naxos island wildlife protection. Οι άνθρωποι της οργάνωσης έφτασαν στο σημείο και πήραν τα φίδια σε ασφαλές σημείο.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πως η αντιμετώπιση της άγριας ζωής από τους ανθρώπους και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση προς τα φίδια, έχει αλλάξει με τα χρόνια. Η συγκεκριμένη ένοικος δεν αντέδρασε παρορμητικά, αλλά έκανε την κατάλληλη κλήση προκειμένου και αυτή και τα ερπετά να προστατευθούν.

Πηγή: Facebook Naxos island wildlife protection

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