Ρόδος: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο σε τροχαίο
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις Καλυθιές ρόδου όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέησαν σήμερα το πρωί, όταν ένα αυτοκίνητο, προσέκρουσε με σε κολόνα.
Μάλιστα η σφοδρότητα του τροχαίου ήταν τόσο μεγάλη ώστε το αυτοκίνητο να κοπεί στα δύο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε τον οδηγό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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