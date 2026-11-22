Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις Καλυθιές ρόδου όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέησαν σήμερα το πρωί, όταν ένα αυτοκίνητο, προσέκρουσε με σε κολόνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - RODOS LIVE 24 NEWS

Μάλιστα η σφοδρότητα του τροχαίου ήταν τόσο μεγάλη ώστε το αυτοκίνητο να κοπεί στα δύο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε τον οδηγό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.