Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πάντρεψε την κόρη του, Σταυρούλα, στα Χανιά και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η συγκίνηση, οι χιλιάδες καλεσμένοι και το ζεϊμπέκικο του περήφανου πατέρα.

Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του έζησε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος το Σάββατο (21/11) πάντρεψε την κόρη του, Σταυρούλα, με τον αγαπημένο της, Χρήστο Καγιαδάκη, στα Χανιά.

Ο γάμος έγινε στις Βρύσες Αποκορώνου και ακολούθησε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι, με περισσότερους από 2.000 καλεσμένους, μουσική, χορό και πολλή συγκίνηση.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο ίδιος ο πατέρας της νύφης. Προς το τέλος της βραδιάς, ο Παύλος Πολάκης σηκώθηκε στην πίστα και χόρεψε το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τους καλεσμένους να τον χειροκροτούν.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκε τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας βίντεο από τον χορό του.

«Και στο τέλος ζεϊμπέκικο… Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε… και ήταν χιλιάδες!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα είχε δημοσιεύσει και φωτογραφίες από τον γάμο, συνοδεύοντάς τες με μια ευχή προς τους νεόνυμφους:

«Τους παντρέψαμε! Χρήστο και Σταυρούλα, να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Να διαβείτε τη ζωή με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια».