Σκάφος τραυμάτισε τουρίστρια στη Σκιάθο
Μια 54χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε πριν από λίγο σε πολυσύχναστη παραλία της Σκιάθου από εκμισθωμένο σκάφος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα αγνόησε τις σημαδούρες, βγήκε να κολυμπήσει στα ανοιχτά και δεν άκουσε τις εκκλήσεις της ναυαγοσώστριας να επιστρέψει.
Εκείνη την ώρα επέστρεφε ένα εκμισθούμενο σκάφος. Ο χειριστής του δεν είδε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει στο κεφάλι, ευτυχώς όχι με την προπέλα.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού για ιατρικό έλεγχο.
Μας ενημερώνει η Μαρία Παπαβλάχου.
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