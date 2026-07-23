Σκάφος τραυμάτισε τουρίστρια στη Σκιάθο

Μια 54χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε πριν από λίγο σε πολυσύχναστη παραλία της Σκιάθου από εκμισθωμένο σκάφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα αγνόησε τις σημαδούρες, βγήκε να κολυμπήσει στα ανοιχτά και δεν άκουσε τις εκκλήσεις της ναυαγοσώστριας να επιστρέψει.

Εκείνη την ώρα επέστρεφε ένα εκμισθούμενο σκάφος. Ο χειριστής του δεν είδε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει στο κεφάλι, ευτυχώς όχι με την προπέλα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού για ιατρικό έλεγχο.

Μας ενημερώνει η Μαρία Παπαβλάχου.