Συνελήφθη 51χρονος για την φωτιά στο Δερβένι Ωραιοκάστρου

Χειροπέδες σε έναν 51χρονο πέρασαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο της φωτιάς η οποία διαπιστώθηκε πως προκλήθηκε από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 9:00 το πρωί όταν εκτελούσε γεωργικές εργασίες με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλη έκταση με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ο 51χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα στοιχεία δείχνουν πως από την αρχή του χρόνου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί 596 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις 188 από τις οποίες αφορούν αμέλεια και 26 πρόθεση. Τα νούμερα αποδεικνύουν πως η πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.Το Πυροσβεστικό Σώμα συμβουλεύει τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.