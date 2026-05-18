Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο – Θύματα μητέρα και κόρη
Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης των δύο οχημάτων στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που έπεσε με ταχύτητα στο όχημα των δυο γυναικών, παραπέμφθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για επικίνδυνη οδήγηση, κατά συρροή.
